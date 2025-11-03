Kylian Mbappé : Le transfert XXL qui se prépare !

Pierrick Levallet

Irrésistible depuis le début de saison, Kylian Mbappé rend la vie dure à ses concurrents. Rodrygo est notamment barré par le capitaine de l’équipe de France. Xabi Alonso ne semble pas vouloir changer le statut du Brésilien, qui pourrait partir si sa situation ne s’améliore pas. L’international auriverde aurait d’ailleurs quelques options sur le mercato.

Kylian Mbappé est insaisissable avec le Real Madrid depuis le début de saison. Auteur de 18 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France est en feu. Par la même occasion, il rend la tâche de le concurrencer particulièrement difficile. Des éléments comme Rodrygo ne semblent pas en mesure de lui faire de l’ombre.

Rodrygo barré par la concurrence de Mbappé au Real Madrid ? En effet, l’international auriverde a perdu son statut de titulaire après les arrivées de Kylian Mbappé la saison dernière, puis de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid cet été. Le technicien espagnol n’a d’ailleurs pas l’intention de changer le statut de l’attaquant de 24 ans. Et cela pourrait conduire Rodrygo vers la sortie.