Kylian Mbappé, le transfert choc à 100M€ !

Le torchon brûle entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Le Brésilien a fait part de son mécontentement après avoir été remplacé contre le FC Barcelone ce dimanche. Depuis, les rumeurs d’un départ de l’international auriverde prennent de l’ampleur. Les Merengue pourraient d’ailleurs se retrouver face à situation totalement contraire à celle de l’arrivée de Kylian Mbappé en 2024.

Vinicius Jr, une situation totalement opposée à celle de Mbappé ? D’après les informations de SPORT, Vinicius Jr aurait lui-même suspendu les négociations pour sa prolongation au Real Madrid. L’idée d’un départ commencerait même à prendre de l’ampleur au sein de son entourage. La star madrilène pourrait quitter le navire dès l’été prochain pour une somme avoisinant les 100M€. Le Real Madrid se retrouverait ainsi dans une situation totalement opposée à celle de l’arrivée de Kylian Mbappé, qui a signé libre après son départ du PSG.