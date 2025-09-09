Kylian Mbappé, le transfert à 45M€ !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid s’est montré assez actif sur le mercato cet été. Le club madrilène a cherché à renforcer son effectif pour ne pas revivre la même saison que celle passée. Les dirigeants merengue ne devraient d’ailleurs pas s’arrêter là. La Casa Blanca aurait un nom en tête pour venir épauler Kylian Mbappé.

Le Real Madrid s’est activé sur le mercato cet été. Afin d’éviter de revivre une nouvelle saison décevante, le club madrilène a recruté Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Alvaro Carreras. Mais la Casa Blanca ne compterait pas en rester là, et préparerait un autre transfert pour le prochain mercato.

Angelo Stiller pour soutenir Mbappé au Real Madrid ? Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid aimerait s’attacher les services d’Angelo Stiller. Xabi Alonso serait un grand fan du milieu de terrain de 24 ans. Ce dernier pourrait venir pour épauler les attaquants, notamment Kylian Mbappé, dans l’effort défensif à la récupération du ballon. L’Allemand est toutefois estimé à 45M€.