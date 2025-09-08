180M€ à Kylian Mbappé : L’offre totalement folle du PSG !

Axel Cornic

Plus d’un an après son départ, Kylian Mbappé fait encore parler de lui au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas avec la sortie du livre De l'enfer au paradis, qui dévoile quelques coulisses du club parisien ces dernières années et notamment l’énorme feuilleton concernant le départ de la star française à la fin de son contrat.

Il y a eu un PSG avec et un autre sans lui. Arrivé alors qu’il n’était qu’un jeune prodige, Kylian Mbappé a grandi à Paris, s’affirmant comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais la fin n’a pas vraiment été heureuse, puisque les deux parties semblent irréconciliables.

« Le PSG était prêt à mettre une clause de 180 000 000€ pour prolonger Mbappé » Dans son livre sorti tout récemment, Fabrice Hawkins raconte notamment un épisode assez étonnant du litige entre Kylian Mbappé et le PSG. « Le PSG était prêt à mettre une clause de 180 000 000€ pour prolonger Mbappé » a expliqué le co-auteur de l’ouvrage De l’enfer au paradis, au micro de RMC.