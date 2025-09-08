Equipe de France - Zidane : Accord imminent annoncé à l’étranger ?

Axel Cornic

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, tout le monde se demande quelle sera la prochaine étape de la carrière d’entraineur de Zinedine Zidane. Annoncé dans les plus grands clubs de la planète, l’ancien numéro 10 semble toutefois attendre l’équipe de France, avec Didier Deschamps qui quittera son poste après la Coupe du monde 2026.

Absent du bord des terrains depuis des années, Zinedine Zidane fait pourtant beaucoup parler de lui. Chaque mois, un nouveau club semble rêver de s’attacher ses services et a liste s’est allongé tout récemment, puisqu’une nouvelle piste surprenante a été évoquée.

Zidane en Turquie ? Plusieurs médias ont en effet annoncé que Zidane serait dans le viseur de Fenerbahçe, qui a récemment limogé José Mourinho après l’échec dans la qualification à la Ligue des Champions. Le Français en a remporté trois au Real Madrid et serait la solution parfaite pour relancer l’engouement autour du club.