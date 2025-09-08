Zidane - PSG : Un gros changement se prépare ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane pourrait opérer à un changement majeur au moment de sa nomination. Lucas Chevalier, le nouveau gardien du PSG, semble en effet à maturité pour prendre la place de numéro un au détriment de Mike Maignan...

Le PSG a opéré à un changement majeur cet été avec le départ de Gianluigi Donnarumma, qui a été remplacé par Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC pour 40M€ (hors bonus), le gardien de 23 ans va donc avoir l'occasion de prouver sa valeur au plus haut niveau européen avec le PSG. En attendant une promotion en équipe de France...

Chevalier, doublure exemplaire Comme l'annonce L'EQUIPE dans ses colonnes du jour, Lucas Chevalier restera doublure de Mike Maignan dans la hiérarchie des gardiens chez les Bleus au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais le quotidien sportif souligne toutefois que le joueur du PSG fait preuve d'un comportement exemplaire en sélection, ce qui pourrait lui permettre de franchir un cap dans quelques mois.