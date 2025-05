Kylian Mbappé : Le coup de génie du PSG ?

La rédaction

La séquence avait fait beaucoup de bruit pendant la diffusion du documentaire de Movistar+ basé sur Luis Enrique : le coach espagnol avait lâché entre quatre yeux à Kylian Mbappé la saison dernière au sujet d'un travail défensif trop pauvre. Enrique avait confié que sans l'attaquant, son équipe allait être plus forte et cette dernière s'est hissée jusqu'au stade de la finale de la Ligue des champions. Est-ce un coup de génie de la part du PSG ? C'est notre sondage du jour !

En sept saisons, Kylian Mbappé est devenu au fil du temps un élément incontournable du PSG en empilant les buts pour le club de la capitale dont il est le meilleur buteur à ce jour avec 256 buts. Un record qui risque de tenir un bon bout de temps. Rien que la saison dernière, son ultime sous la tunique du Paris Saint-Germain, l'ex-numéro 7 parisien avait inscrit pas moins de 44 buts. Pour autant, Luis Enrique avait fait le pari que son PSG serait meilleur sans son buteur phare.

«L'entraîneur dit que nous sommes 11 attaquants et 11 défenseurs»

Et force est de constater ces dernières semaines que le temps lui a donné raison. Ousmane Dembélé s'est mué en réel attaquant de pointe et le casting autour de lui est plus performant tant dans les derniers mètres que dans les efforts collectifs. Un constat dressé par Achraf Hakimi la semaine dernière à CBS Sports. « Je pense que le plus grand changement actuellement, c'est que nous formons une équipe. Je pense que les joueurs, comme ceux qui n'ont pas joué, jouent et courent les uns pour les autres. L'entraîneur dit que nous sommes 11 attaquants et 11 défenseurs. Donc, quand on voit nos attaquants comme Dembélé, Doué, Kvaratskhelia ou Ramos courir vers la défense, cela nous donne la force de courir avec eux et de jouer ensemble ».

«Ils préfèrent construire une équipe, plutôt que d’attirer des stars»

Avant la demi-finale retour face à Arsenal qui s'est déroulée mercredi soir (2-1), Achraf Hakimi en avait rajouté une couche sur le nouveau PSG sans Kylian Mbappé en conférence de presse. « C’est le projet qu’essayent de mettre en place le président et le conseiller sportif Luis Campos depuis deux ans. Ils préfèrent construire une équipe, plutôt que d’attirer des stars. Je pense que c’est la clé de ce nouveau Paris Saint-Germain. On le ressent justement lors de ce type de match. Si Ousmane (Dembélé) est blessé ou pas totalement à 100%, un autre joueur viendra le remplacer et il se donnera à fond pour l’équipe. C’est le point fort de cette équipe. »

«Mbappé nous manque, bien sûr, mais nous sommes désormais un groupe uni»

Dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a partagé la vision des choses d'Achraf Hakimi. Reconnaissant que Kylian Mbappé lui manque à titre personnel, le portier italien fait part d'un constat clair : la solidarité totale dans tous les secteurs du jeu depuis le début de la saison. « Nous formons une équipe bien plus soudée. Mbappé nous manque, bien sûr, mais nous sommes désormais un groupe uni. Nous nous entraidons. L'esprit d'équipe a changé. Nous courons et défendons tous ensemble. Mbappé est l'un des meilleurs au monde. C'est un ami, je lui souhaite le meilleur. L'équipe est unie et se porte bien. C'est ainsi que j'ai aussi remporté un Euro avec l'Italie...».

Sans Kylian Mbappé, le PSG va vivre sa première finale de Ligue des champions dans le format officiel, 2020 étant un Final 8. Est-ce un pari déjà gagnant ?