Mbappé s'en va, il est frappé par un syndrome inédit !

L'été dernier, Kylian Mbappé quittait le PSG pour s'engager avec le Real Madrid. Le Bondynois n'a jamais caché sa volonté de remporter la Ligue des champions et c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est engagé avec la Casa Blanca. Et pourtant, ce sont bien les Parisiens qui sont en finale de la Ligue des champions. L'Espagne évoque donc un «syndrome Ibrahimovic» pour Mbappé.

Ce mercredi, une phrase prononcée par Kylian Mbappé doit résonner dans la tête des supporters du PSG. Le 4 mars 2023, le Bondynois, interrogé sur son avenir tenait ces propos : « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! » Entre temps, il a donc rejoint le Real Madrid dans l'optique d'enfin remporter son premier titre européen. Ironie du sort, alors que le club merengue, pourtant tenant du titre, chutait en quart de finale, le PSG s'est qualifié pour la finale en éliminant Arsenal. Il n'aura donc pas fallu longtemps pour que les Parisiens digèrent le départ de Kylian Mbappé. A tel point que le journaliste de SPORT, Javier Giraldo parle de « syndrome Ibrahimovic » en référence aux victoires en Ligue des champions de l'Inter en 2010 et du FC Barcelone en 2011, à chaque fois l'année suivant le départ du Suédois.

Mbappé victime du «syndrome Ibrahimovic»

« Le 31 mai, à Munich, l'Inter et le PSG se disputeront le titre tandis qu'un joueur du Real Madrid regardera le match à la télévision. Ou pas, car ce jour-là, Mbappé n'aura sans doute pas très envie de regarder son ancienne équipe devenir championne d'Europe. Le "syndrome Ibrahimovic" : voir son ancienne équipe remporter la coupe la plus convoitée doit être plus aigre que doux », écrit-il dans un édito pour SPORT, avant de poursuivre.

«Madrid peut terminer la saison en blanc et le premier PSG post-Mbappé peut être couronné à Munich»

« Le football est toujours capricieux : Mbappé a quitté le PSG, qui commençait déjà à avoir une réputation de porte-malheur ou de perdant, pour rejoindre Madrid, qui venait de remporter la Ligue des champions. Une opération gagnante, selon tous les pronostics. Une équipe inarrêtable, selon certains pronostiqueurs. Mais quelques mois plus tard, nous y sommes : Madrid peut terminer la saison en blanc et le premier PSG post-Mbappé peut être couronné à Munich et remporter le triplé. Ainsi va le sport », ajoute Javier Giraldo.