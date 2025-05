Kylian Mbappé - Real Madrid : La trahison tant redoutée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Arsenal et William Saliba, l'histoire d'amour serait susceptible de durer encore longtemps. Club qu'il supporte depuis son enfance, l'équipe londonienne est cependant menacée par le Real Madrid, déjà en discussion avec l'entourage de l'international. Et un feuilleton similaire à celui de Kylian Mbappé au PSG est déjà redouté chez les Gunners...

Il aurait pu rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre à l'été 2022 ou bien même une année plus tôt contre un chèque avoisinant les 200M€ selon la presse étrangère. Toutefois, Kylian Mbappé décidait le contrat en or proposé par le PSG et donc de snober la Casa Blanca avant de s'y installer pendant la dernière intersaison par le biais de son statut d'agent libre. Une stratégie adoptée en 2022 et en 2021 notamment pour Antonio Rüdiger et David Alaba.

Le Real Madrid discute depuis quelque temps avec William Saliba

Quid d'un proche de Kylian Mbappé en équipe de France ? William Saliba est contractuelle lié à Arsenal jusqu'en juin 2027. Le10sport.com vous dévoilait un intérêt du comité directeur du Real Madrid pour le défenseur des Gunners dès le mois d'octobre. On se montrait clair : le recrutement de Saliba était et demeure une priorité aux yeux des hauts représentants du champion d'Espagne.

Et ce n'est pas L'Equipe qui affirmera le contraire. Nouveau patron de la section sportive d'Arsenal et passé par l'Atletico de Madrid, Andrea Berta connaît que trop bien le mode de fonctionnement du Real Madrid sur le marché des transferts.

Arsenal craint un coup à la Mbappé pour Saliba

Andrea Berta saurait donc pertinemment que le Real Madrid discute déjà avec les proches de William Saliba afin de prendre les premiers renseignements comme révélé par le10sport.com et confirmé par L'Equipe. Un coup à la Mbappé en tant qu'agent libre en 2027 est une option à l'étude de l'autre côté des Pyrenées. Pourtant, une offensive cet été ou l'été prochain seraient également plausibles. De quoi pousser Arsenal à accélérer dans sa quête de la signature d'un nouveau contrat pour William Saliba qui s'est par ailleurs dit prêt à s'inscrire dans la durée dans le nord de Londres à la fin de l'année civile 2024 au Daily Mirror.