Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

Pointé du doigt pour son niveau de jeu global cette saison depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas au mieux en Espagne. Et Jorge Sampaoli, qui suit de près l'évolution de l'ancienne star du PSG, constate effectivement un malaise au sein du Real Madrid pour Mbappé.

Malgré des statistiques relativement honorables sur le papier (35 buts, 4 passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues), Kylian Mbappé ne vit pas une saison tranquille depuis son arrivée au Real Madrid. Loin de là. Le capitaine de l'équipe de France est notamment critiqué pour son niveau de jeu et son investissement, et l'un de ses anciens rivaux en Ligue 1 a d'ailleurs constaté un malaise Mbappé au Real Madrid : Jorge Sampaoli.

« Il a l’air très mal à l’aise, très renfermé »

Interrogé par SPORT, l'ancien coach de l'OM pointe du doigt Kylian Mbappé : « Mbappé a un peu plus de mal. Je le compare davantage à Cristiano Ronaldo , un joueur qui pense toujours à lui et au but. À Paris, il était décisif sur le côté gauche. (…) Mais maintenant, Madrid a Vinicius . Il a vraiment l’air très mal à l’aise, très renfermé », constate Sampaoli.

Mbappé en 9, mauvaise idée ?

L'ancien entraîneur de l'OM estime par ailleurs que Kylian Mbappé est mal exploité en tant qu'attaquant axial au Real Madrid : « Il ne connaît pas le timing des attaques à ce poste. En tout cas, il a marqué des buts importants. Mais ce n’est pas non plus le joueur que j’ai vu en France ou à la Coupe du monde au Qatar », poursuit le coach argentin.