Kylian Mbappé, la signature légendaire qui se prépare ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, les négociations entre le Real Madrid et Vinicius Jr concernant une éventuelle prolongation sont au point mort. Le club madrilène aurait pourtant fait une offre à l’international auriverde. Mais ce dernier réclamerait un contrat légendaire, qui surpasserait nettement celui détenu par Kylian Mbappé chez les Merengue.

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, les négociations pour une éventuelle prolongation n’avancent pas vraiment depuis un certain temps maintenant. Les pourparlers sont même en stand-by depuis plusieurs semaines. La situation n’est pas encore urgente, mais elle pourrait le devenir d’ici quelques mois si aucun accord n’est trouvé d’ici-là.

Le Real Madrid cherche une solution pour prolonger Vinicius Jr Le contrat de Vinicius Jr expire en juin 2027, ce qui signifie que l’été 2026 représente la dernière chance du Real Madrid de le vendre sur le mercato s’il ne prolonge pas. La direction madrilène lui aurait pourtant fait une offre supérieure au salaire qu’il perçoit actuellement (18M€/an) chez les Merengue.