Kvaratskhelia : C’est la folie au PSG, l’annonce que personne n’a vu venir !

Les planètes semblent s’aligner en faveur du PSG dans le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia. Alors que la presse britannique a fait écho d’un intérêt de Liverpool pour l’attaquant latéral du Napoli, sur le départ pour cet hiver, l’entraîneur des Reds a lâché une punchline en conférence de presse qui en dit long sur les chances du Paris Saint-Germain.

Le revers essuyé l’été dernier par le PSG pourrait se transformer en réussite cet hiver. En effet, L’Equipe annonce que le Napoli serait désormais prêt à se séparer de Khvicha Kvaratskhelia d’ici la clôture du mercato hivernal le 3 février prochain. Et d’ailleurs, le plan du Paris Saint-Germain se mettrait sérieusement en place puisqu’un accord aurait déjà été trouvé avec le clan du joueur selon plusieurs sources telles que le journaliste Ben Jacobs.

«J'ai dit après West Ham que vous ne devez pas me décevoir avec des rumeurs»

Néanmoins, Liverpool ferait irruption dans la course à la signature de Khvicha Kvaratskhelia si l’on se fie aux informations de The Athletic et de son journaliste David Ornstein. Une fake news selon Arne Slot, coach des Reds.

« Quand vous dites que les joueurs sont liés à des clubs... nous sommes tous liés ! Kvaratskhelia, nous sommes en janvier et j'ai dit après West Ham que vous ne devez pas me décevoir avec des rumeurs. C’est ce qui se passe en ce moment ».

Arne Slot l’annonce, «99 rumeurs sur 100 sont fausses», Liverpoot hors course ?

Pendant son passage en conférence de presse vendredi, Arne Slot est même allé plus loin en évoquant un énorme pourcentage d’échec sur les rumeurs étalées dans la presse pendant les mercato hivernaux.

« A la fin du mercato, 99 rumeurs sur 100 sont fausses. Alors qu’est-ce que je peux commenter ? Les rumeurs vont continuer, mais pas de commentaires de ma part ». Bonne nouvelle donc pour le PSG dans le dossier Kvaratskhelia ?