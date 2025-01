Mercato : Il dit non au PSG, l’opération colossale tombe à l’eau !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien décidé à recruter de nouveaux renforts pour son effectif, le PSG conserve une piste qui commence à dater : Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien de 23 ans intéresse les dirigeants du club de la capitale qui souhaitent encore se l'offrir. Sauf que le prix demandé est encore un peu trop haut pour eux et plusieurs opérations ont été pensées. En vain pour le moment.

Grande piste du PSG depuis l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia intéresse toujours le club malgré son rendement moins impressionnant cette saison. Le Géorgien, qui semble avoir la tête ailleurs, pourrait quitter Naples cet hiver. Le PSG essaie de convaincre le club italien en proposant différentes alternatives, notamment un échange avec Randal Kolo Muani en plus de 45M€. Mais ce dernier ne se voit pas évoluer là-bas.

Le PSG veut toujours Kvaratskhelia

A la recherche de renforts sur le plan offensif l'été dernier, le PSG avait jeté son dévolu sur le Géorgien. Khvicha Kvaratskhelia, pilier du Napoli depuis deux ans, reste un joueur important. L'été dernier, son club a beaucoup forcé pour éviter de le laisser partir. Les dirigeants sont moins exigeants désormais mais le PSG doit encore trouver des solutions. En effet, d'après Foot Mercato, le club ne veut pas débourser plus de 45M€ cet hiver. Deux propositions ont toutefois vu le jour : 45M€ et Randal Kolo Muani ou 60M€ et Milan Skriniar contre Kvaratskhelia.

Kolo Muani bloque le PSG

En difficulté au PSG depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est maintenant poussé vers la sortie. Si l'attaquant français suscite l'intérêt de plusieurs clubs en Europe, il n'est pas prêt à aller à Naples car la destination ne lui convient pas selon FM. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, recruté à 90M€ en 2023, est dans les petits papiers de plusieurs clubs de Premier League et Manchester United s'est largement penché sur le dossier dernièrement.