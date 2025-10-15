Kurzawa au FC Nantes : La réponse tombe pour sa signature !

Après une expérience au Portugal, du côté de Boavista, Layvin Kurzawa est aujourd'hui libre de tout contrat. A 33 ans, le latéral gauche n'est pas décidé à arrêter maintenant et cherche donc un nouveau défi. Ces derniers jours, certaines rumeurs ont annoncé l'ancien du PSG du côté du FC Nantes. Quid alors de Kurzawa ?
Du côté du FC Nantes, le poste de latéral gauche apparait actuellement comme l'un des points faible. Alors que Luis Castro n'hésite pas à innover à ce poste, la solution pourrait venir d'une arrivée. Un renfort est-il donc à prévoir chez les Canaris ? Certaines rumeurs ont en tout cas vu le jour. Ainsi, dernièrement, ce sont Layvin Kurzawa et Jordan Amavi, actuellement libres, qui ont été annoncés dans le viseur du FC Nantes.
« Faut vraiment réagir à ça ? »
Journaliste pour Ouest France, David Phelippeau a été invité à réagir à ces rumeurs envoyant Layvin Kurzawa au FC Nantes. Sur X, il a alors coupé court tout cela, postant : « Est-ce que c'est crédible ? Faut vraiment réagir à ça ? Le combo sport.fr et tribune nantaise suffit je pense… ».
« Les clubs pensent que je veux un gros contrat mais... »
L'avenir de Layvin Kurzawa ne devrait donc pas s'écrire au FC Nantes. A la recherche d'un nouveau club, l'ancien du PSG n'en fait d'ailleurs pas une histoire d'argent. Récemment, pour Carré, Kurzawa confiait : « Je pense que les clubs pensent que je veux un gros contrat mais quand je suis parti à Boavista, je ne suis pas parti pour le contrat, je suis parti pour rejouer au foot. Je gagnais 10 000€ à Boavista ? Moins. Aujourd'hui, je n'ai pas de critère de sélection, ce que je veux, c'est un projet. Un bon projet pour moi en fait ».