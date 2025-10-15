Kurzawa au FC Nantes : La réponse tombe pour sa signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une expérience au Portugal, du côté de Boavista, Layvin Kurzawa est aujourd'hui libre de tout contrat. A 33 ans, le latéral gauche n'est pas décidé à arrêter maintenant et cherche donc un nouveau défi. Ces derniers jours, certaines rumeurs ont annoncé l'ancien du PSG du côté du FC Nantes. Quid alors de Kurzawa ?

Du côté du FC Nantes, le poste de latéral gauche apparait actuellement comme l'un des points faible. Alors que Luis Castro n'hésite pas à innover à ce poste, la solution pourrait venir d'une arrivée. Un renfort est-il donc à prévoir chez les Canaris ? Certaines rumeurs ont en tout cas vu le jour. Ainsi, dernièrement, ce sont Layvin Kurzawa et Jordan Amavi, actuellement libres, qui ont été annoncés dans le viseur du FC Nantes.

« Faut vraiment réagir à ça ? » Journaliste pour Ouest France, David Phelippeau a été invité à réagir à ces rumeurs envoyant Layvin Kurzawa au FC Nantes. Sur X, il a alors coupé court tout cela, postant : « Est-ce que c'est crédible ? Faut vraiment réagir à ça ? Le combo sport.fr et tribune nantaise suffit je pense… ».