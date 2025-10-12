FC Nantes : Transfert avec Lamine Yamal ? La presse espagnole l’annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite du centre de formation du FC Nantes, Tylel Tati a fait ses débuts professionnels au début de la saison à seulement 17 ans. Les Canaris ont peut-être mis le doigt sur un jeune talent exceptionnel puisqu'il ferait partie des cibles sous surveillance du FC Barcelone pour un éventuel transfert dans les prochaines années.

Avec l'émergence de Lamine Yamal, le FC Barcelone a eu la chance de voir une immense pépite évoluer dans son club ces derniers mois. Le club catalan surveille régulièrement les jeunes pousses et visiblement le club n'a pas fini d'orienter son recrutement vers ce type de profil. Le Nantais Tylel Tati est déjà placé sous surveillance mais comme Le 10 Sport vous le révélait, les Canaris veulent le conserver.

Tylel Tati dans le viseur du FC Barcelone Titulaire à chaque match avec le FC Nantes depuis le début de la saison, Tylel Tati présente des qualités qui semblent plaire au FC Barcelone. D'après les informations de SPORT, son nom aurait été coché par les dirigeants catalans. Le club le surveille et scrute ses performances dans le détail.