Transfert à 31M€ : La masterclass de l’OL sur le mercato !

Contraint de s’en aller en fin de mercato pour des raisons économiques, Georges Mikautadze a finalement quitté l’OL pour Villarreal. Un club qui était déjà là assez tôt dans le mercato, comme l’a expliqué Vadim Vasilyev, mais qui dans un premier temps ne voulait pas dépenser plus de 15-20M€ pour s’attacher les services de l’international géorgien.

Comme l’a confié Vadim Vasilyev dans un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri, Georges Mikautadze n’a « jamais eu l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais ». L’attaquant âgé de 24 ans accepté de partir en fin de mercato en raison de la situation économique de l'OL, qui l’a vendu à Villarreal contre un montant estimé à 31M€.

«Ils ne voulaient pas mettre plus que 15, voire 20M€» « Villarreal est arrivé assez tôt dans le mercato. C’est un club que je connais très bien, déjà depuis l’AS Monaco et après on a fait Serge Aurier avec eux. Mais ils ne voulaient jamais dépenser autant d’argent », a expliqué Vadim Vasilyev, à la tête de l’agence de joueurs qui représente Georges Mikautadze. « À un moment donné ils ont dit non, on passe à autre chose. Au début, ils ne voulaient pas mettre plus que 15, voire 20M€, c’était impossible. Villarreal s’est penché sur d’autres cibles, économiquement, ça n’avait aucun sens. »