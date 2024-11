Kolo Muani : Son transfert bouclé avec le club préféré du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait bien quitter le PSG durant le mercato d'hiver. Et depuis quelques jours, une piste prend sérieusement de l'épaisseur, à savoir celle menant au RB Leipzig. Ce ne serait pas la première fois que les deux clubs négocient pour un joueur. D'ailleurs, le PSG est le club préféré de Lepizig qui a déjà recruté 5 Parisiens dans son histoire. Un record pour le club allemand.

Le mercato d'hiver pourrait permettre au PSG de dégraisser son effectif. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance à savoir ceux de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Chacun d'entre eux est convoité dans des championnats au sein desquels ils ont brillé à savoir la Serie A pour l'ancien défenseur de l'Inter et la Bundesliga pour celui qui a brillé à l'Eintracht Francfort. Et pour l'attaquant français, cela semble même très concret avec un club que connaît très bien le PSG.

Kolo Muani vers Leipzig ?

En effet, selon les informations de Sky Allemagne, le RB Leipzig fait de Randal Kolo Muani sa grande priorité pour le mercato d'hiver. Le club allemand voit l'attaquant du PSG comme le renfort parfait grâce à sa polyvalence, sa capacité à prendre la concurrence, mais également sa connaissance de la Bundesliga. Vendeurs, les Parisiens ne seront probablement pas difficile à convaincre et la solution pourrait même passer par un prêt. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que les deux clubs négocient. Loin de là.

Un sixième joueur du PSG à rejoindre Leipzig ?

Et pour cause, le RB Leipzig a déjà attiré 5 joueurs du PSG, soit plus qu'avec n'importe quel autre club, à part le RB Salzbourg. 18 joueurs sont effectivement passé du club autrichien à Leipzig, mais les deux clubs ayant le même propriétaire, la passerelle est très facile. Par conséquent, c'est bien au PSG que le club allemand est le plus aller piocher pour se renforcer. Cela avait commencé en 2017 avec le transfert de Jean-Kevin Augustin pour 16M€. Deux ans plus tard, un autre Titi rejoignait le RB Leipzig à savoir Christophe Nkunku (19,5M€). En 2022, c'est Abdou Diallo qui file en prêt vers l'Allemagne tandis que l'été dernier, El Chadaille Bitshiabu a été transféré pour 15M€ tandis que Xavi Simons a été prêté. Dès cet hiver, Randal Kolo Muani pourrait donc être le sixième joueur à passer du PSG à Leipzig, confirmant ainsi que du côté de Paris, on doit beaucoup aimer le club allemand.