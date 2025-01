Kolo Muani - PSG : Sa prochaine destination déjà connue ?

Amadou Diawara

Dans le viseur de Manchester United, Tottenham et de l’AC Milan, Randal Kolo Muani pourrait plutôt rejoindre la Juventus lors de ce mercato hivernal. En effet, Thiago Motta pousserait fort pour que l'attaquant du PSG signe chez les Bianconeri. D'après la presse italienne, la Vieille Dame serait très confiante sur ce dossier.

Après avoir passé une saison et demie au PSG, Randal Kolo Muani est (presque) assuré de changer de club lors de ce mercato hivernal. Devenu indésirable à Paris, le numéro 23 de Luis Enrique est poussé vers la sortie par sa direction. Heureusement pour Randal Kolo Muani et le PSG, le joueur ne manque pas de prétendants sur le marché.

Le PSG à l'assaut de Khvicha ! 💥 Un transfert à 70M€ qui pourrait changer la donne cet hiver. Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/aQp3pv8fnd pic.twitter.com/8D6qQfLi30 — le10sport (@le10sport) January 14, 2025

PSG : Motta fait le forcing pour Kolo Muani

Selon les informations du Parisien, Randal Kolo Muani affolerait le mercato hivernal. En effet, l'international français serait dans le collimateur de Manchester United, Tottenham et de l’AC Milan. De surcroit, la Juventus en pincerait également pour Randal Kolo Muani. D'ailleurs, la Vieille Dame aurait déjà lancé les hostilités sur ce dossier.

PSG : La Juventus est très confiante pour Kolo Muani

A en croire Le Parisien, Thiago Motta - entraineur actuel de la Juventus et ancien joueur du PSG - pousserait fort pour que Randal Kolo Muani le rejoigne à Turin. Alors que l'attaquant de 23 ans ferait l'unanimité en interne, le club transalpin serait « très confiant », et ce, malgré les obstacles. Comme l'a indiqué le média français, la Juve doit s'entendre avec le PSG sur une formule à négocier, à savoir un prêt avec une option d'achat obligatoire ou non. Affaire à suivre...