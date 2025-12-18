Karim Benzema : L'OL a mis «beaucoup d'argent sur la table», l'offre pour le faire revenir est révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à l'OL, Karim Benzema a quitté les Gones en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Depuis son départ, le Français fait fantasmer les fans lyonnais qui ne rêvent que d'une chose : le revoir sur les bords du Rhône. John Textor a d'ailleurs tenté de rapatrier Benzema, faisant pour cela une offre bien montée.

A 37 ans, Karim Benzema évolue aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad. Quid toutefois de son avenir ? L'ancien de l'OL et du Real Madrid pourrait connaitre une nouvelle aventure. Reste à savoir où. Sur les bords du Rhône, les fans des Gones ne rêvent que d'une chose : revoir Benzema sous le maillot de l'OL. Un rêve que John Textor a tenté de réaliser il y a quelques mois.

« On a vraiment essayé » Interrogé par Carré, John Textor en a dit plus sur sa tentative de faire revenir Karim Benzema à l'OL. Ayant même formulé une offre, l'Américain a révélé le contenu de celle-ci : « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière ? J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes. Pas seulement du cash, mais aussi de la sécurité, de l'actionnariat, ce genre de choses pour construire quelque chose ».