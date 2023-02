«Je suis satisfait» : l’OM bat des records, il est comblé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Maintenant que le mercato hivernal a fermé ses portes, l’heure du bilan est arrivée pour les clubs. L’OM, qui a recruté trois joueurs (Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha), s’est considérablement renforcé. Interrogé en conférence de presse, Igor Tudor, l’entraîneur du club olympien, a expliqué qu’il était satisfait.

L’OM n’aura pas chômé cet hiver. Pablo Longoria l’avait annoncé, il avait besoin d’au moins deux recrues sur ce mercato hivernal pour compenser le départ de Gerson et la grave blessure d’Amine Harit. Le transfert de Bamba Dieng a même poussé l’OM à conclure une troisième arrivée.

Trois recrues pour l’OM

Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, recruté pour 32M€ (un record), sont arrivés. Une aubaine pour Igor Tudor qui avait déjà pointé du doigt le manque de profondeur de banc dans son effectif. 2ème de Ligue 1 et lancé sur une excellente série, l’OM démarre cette seconde partie de saison avec une équipe armée pour jouer les premiers rôles.

Igor Tudor est heureux du recrutement