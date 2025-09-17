«Je devais partir», le divorce qui régale l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté en fin de mercato par l’OM, Benjamin Pavard a expliqué les raisons de son départ de l’Inter Milan, deux ans seulement après son arrivée en provenance du Bayern Munich. L’international français a indiqué que le club italien lui avait fait comprendre qu’il devait partir « pour des raisons d’argent ».

En toute fin de mercato, l’OM s’est attaché les services de Benjamin Pavard (29 ans). Prêté avec option d’achat, dont le montant est estimé à 15M€, l’international français (55 sélections) n’était plus désiré à l’Inter Milan, comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à Canal+.

« Le club m’a fait comprendre que je devais partir pour des raisons d’argent » « Pourquoi j’ai quitté l’Inter ? Moi, j’étais super bien à l’Inter, mais le club m’a fait comprendre que je devais partir pour des raisons d’argent. Il y a eu beaucoup d’intérêt, beaucoup de clubs étaient intéressés, mais je ne me voyais pas partir dans n’importe quel club », a confié Benjamin Pavard.