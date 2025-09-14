Transfert de dernière minute : Le vestiaire de l'OM annonce un «top player»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a flambé en recrutant quatre joueurs juste avant la fermeture du marché. La signature de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan, est la plus marquante de l'été du côté marseillais et après le premier match de l'international français au Vélodrome, Jeffrey De Lange n'a pas manqué de s'enflammer pour son nouveau coéquipier.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard a disputé ses premières minutes à l'OM vendredi lors de la large victoire contre Lorient (4-0). Buteur, le joueur prêté par l'Inter Milan a même impressionné ses nouveaux coéquipiers à l'image de Jeffrey de Lange.

Jeffrey de Lange s'enflamme pour Pavard « C’est un joueur de qualité, bien sûr. Vous le voyez dans tout ce qu’il fait. Il est calme dans les situations où d’autres peuvent être stressés. Il parle directement avec tout le monde. Sur le terrain, il guide tout le monde. Vous voyez tout de suite que c'est un top player (...) les nouveaux joueurs sont de qualité. J’ai confiance en eux et j’ai eu une très bonne sensation », confie-t-il en zone mixte avant d'évoquer l'état d'esprit dans le vestiaire de l'OM.