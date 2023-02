«J’aurais dû faire autrement», il regrette son mercato avec l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Attaquant de l’AJ Auxerre, M’Baye Niang est loin de la carrière qui lui était promis. Il y a deux ans et demi, l’OM voulait le faire venir mais les finances du club olympien avaient empêché le transfert d’avoir lieu. Pourtant, Niang voulait partir à Marseille, il l’avait même déclaré haut et fort. Des mots qu’il regrette.

Si l’OM vient de poser 32M€ sur Vitinha, le dossier de l’attaquant a toujours été compliqué à Marseille. En 2020, M’Baye Niang était dans le viseur du club olympien après sa belle saison avec le Stade Rennais. Mais les finances de l’OM étaient loin d’être idéales et Niang, qui avait réclamé son transfert, n’a jamais pu venir.

Niang voulait venir à l’OM

« Marseille ? C'est vrai que c'est flatteur. Il n'y pas de fumée sans feu, donc il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n'y a rien de concret. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas signé. Et Marseille a aussi des problèmes à régler. Mais oui c'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a son histoire, une belle histoire. Ils ont aussi des supporters chauds, comme j'aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir et quoi qu'il arrive le Stade Rennais restera dans mon coeur car c'est un club qui m'a relancé », expliquait M’Baye Niang à l’époque.

«J'ai fait l'erreur d'avoir crié haut et fort mon envie d'aller à Marseille»