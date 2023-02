«J’ai le dernier mot» : Le PSG reçoit un coup de pression sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il a quitté le PSG l’été dernier afin de rejoindre le PSV Eindhoven où il réalise une magnifique saison, Xavi Simons s’est prononcé sur un éventuel retour à Paris. Et s’il confirme que le PSG a bien une clause de rachat, il insiste surtout sur le fait que c’est lui qui aura le dernier mot.

Peu utilisé la saison dernière, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG afin de lancer sa carrière. Libre, il s'est ainsi engagé avec le PSV Eindhoven où il réalise une magnifique saison. Et alors que le PSG dispose d'une clause de rachat, le jeune néerlandais a décidé de mettre les choses au clair.

Xavi Simons aura le dernier mot

« J’ai signé cinq ans au PSV et je suis très content et je ne sais pas ce qui peut arriver dans le futur. Il y a une option de rachat, mais c’est moi qui décide. Au final, j’ai le dernier mot », a confié le joueur du PSV Eindhoven dans les colonnes de MARCA avant de revenir sur son arrivée au PSG.

«J'ai beaucoup appris au PSG»