Une «nouvelle star» doit recaler le PSG, l'annonce qui va faire enrager le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Xavi Simons décidait de quitter le PSG afin de s'engager libre avec le PSV Eindhoven. Un choix payant puisque le milieu de terrain néerlandais brille avec son nouveau club, au point que les Parisiens réfléchissent déjà à l'idée de le rapatrier. Mais Ruud Gullit estime qu'il ferait mieux de repousser les avances du PSG.

Considéré comme un grand espoir du football européen, Xavi Simons n'a toutefois pas réussi à s'imposer au PSG où Mauricio Pochettino lui a accordé peu de temps de jeu la saison dernière. Il s'est ainsi engagé libre avec le PSV Eindhoven où il crève l'écran, au point que le club de la capitale envisagerait de le rapatrier. Mais Ruud Gullit a une autre idée pour sa carrière.

Mercato : Ce transfert qui va donner de gros regrets au PSG https://t.co/ggWy9TgHju pic.twitter.com/0HlVI1ahPi — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

«Il doit le faire au PSV»

« J'espère qu'il deviendra une nouvelle star. Deux clubs (Barcelone et le PSG) l'ont déjà laissé partir. Je me demande comment il peut franchir une nouvelle étape dans sa carrière et il doit le faire au PSV », lance l'ex-milieu de terrain de Oranje dans l'émission Rondo de Ziggo Sports , avant de préciser.

«Laissez-le jouer au football et s'amuser»