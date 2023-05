Incroyable, le PSG a recalé Zlatan Ibrahimovic !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un an après son arrivée à Paris, le Qatar frappait un gros coup en s'attachant les services de Zlatan Ibrahimovic. Arrivé en provenance du Milan AC, le buteur suédois laissera une empreinte gigantesque au PSG jusqu'à son départ en juillet 2016. Un départ forcé puisque le joueur espérait une prolongation de contrat, qui n'est jamais arrivée.

Arrivé au PSG un an après le rachat du club par le Qatar, Zlatan Ibrahimovic quittait la capitale en 2016 avec dans ses bagages quatre titres de champion de France, deux Coupes de France et trois Coupes de la Ligue. Avant de faire ses adieux à l'équipe parisienne, il avait justifié son départ.

Ibrahimovic avait justifié son départ

« Il arrive un moment où vous sentez qu’il n’y a rien à faire de plus, a-t-il assuré. Quand je regardais ce que j’ai fait avec Paris, je me suis dit : mission accomplie. Si je l’avais voulu, j’aurais pu rester. J’aurais pu rester cinq ans de plus. Mais j’ai décidé de prendre un nouveau chemin. Maintenant, il vous reste à trouver le nouveau Zlatan » avait confié le géant suédois.

Ibrahimovic se serait fait recaler par le PSG

Pourtant à en croire Romain Molina, Ibrahimovic était enclin à prolonger l'aventure. Le buteur espérait une offre de ses dirigeants, qui n'est jamais arrivée. Poussé vers la sortie, il décidait de se rendre à Manchester United.