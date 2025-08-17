«Ils vont tout mettre sur Barcola» : Le transfert XXL annoncé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Liverpool réalise un mercato XXL et les folies ne sont pas terminées. En effet, les Reds cherchent actuellement à recruter Alexander Isak, mais un accord peine à être trouvé avec Newcastle. Un échec qui pourrait alors avoir des répercussions du côté du PSG puisque c’est Bradley Barcola qui pourrait ensuite être visé par Liverpool.

Bradley Barcola n’a pas été un titulaire indiscutable la saison dernière au PSG, mais ça ne l’a pas empêché de réalisé un exercice exceptionnel. De quoi taper dans l’oeil de grands clubs européens. Après le Bayern Munich, qui a finalement recruté Luis Diaz, c’est Liverpool qui pourrait se jeter sur le Parisien, très apprécié par Luis Enrique. Fabrice Hawkins en a d’ailleurs dit plus sur ce dossier Barcola, étroitement lié à celui menant à Alexander Isak (Newcastle) pour les Reds.

Liverpool à fond sur Isak ! « Isak ? Liverpool est aujourd’hui dans une position en disant : « Newcastle, dites nous combien vous voulez et on va s’arranger ». Pourquoi Newcaslte ne donne pas de réponse ? Parce que pour l’instant, ils n’ont pas le remplaçant. Dès qu’ils vont avoir le remplaçant, ils vont donner une somme, qui sera énormissime, et ça va aller au bout », a d’abord expliqué le journaliste RMC pour l’After Mercato.