«Ils vont tout mettre sur Barcola» : Le transfert XXL annoncé au PSG !

Cet été, Liverpool réalise un mercato XXL et les folies ne sont pas terminées. En effet, les Reds cherchent actuellement à recruter Alexander Isak, mais un accord peine à être trouvé avec Newcastle. Un échec qui pourrait alors avoir des répercussions du côté du PSG puisque c’est Bradley Barcola qui pourrait ensuite être visé par Liverpool.
Bradley Barcola n’a pas été un titulaire indiscutable la saison dernière au PSG, mais ça ne l’a pas empêché de réalisé un exercice exceptionnel. De quoi taper dans l’oeil de grands clubs européens. Après le Bayern Munich, qui a finalement recruté Luis Diaz, c’est Liverpool qui pourrait se jeter sur le Parisien, très apprécié par Luis Enrique. Fabrice Hawkins en a d’ailleurs dit plus sur ce dossier Barcola, étroitement lié à celui menant à Alexander Isak (Newcastle) pour les Reds.
Liverpool à fond sur Isak !
« Isak ? Liverpool est aujourd’hui dans une position en disant : « Newcastle, dites nous combien vous voulez et on va s’arranger ». Pourquoi Newcaslte ne donne pas de réponse ? Parce que pour l’instant, ils n’ont pas le remplaçant. Dès qu’ils vont avoir le remplaçant, ils vont donner une somme, qui sera énormissime, et ça va aller au bout », a d’abord expliqué le journaliste RMC pour l’After Mercato.
Barcola en plan B !
Fabrice Hawkins a alors précisé que Liverpool se jettera sur Bradley Barcola en cas d’échec avec Alexander Isak : « Et j’espère d’ailleurs pour les Parisiens que ça va aller au bout, car si ça ne va pas au bout, ils vont tout mettre sur Barcola. Ce qui ne veut pas dire que Barcola va partir. Mais si jamais Liverpool n’arrive pas à faire Isak, le numéro 2 dans la short-list c’est Bradley Barcola ». A voir ce que décidera de faire le PSG si ça arrive alors que dernièrement, il était question d’une possible prolongation de contrat avec le club de la capitale pour Bradley Barcola…