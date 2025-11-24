«Ils vont mettre la thune» : Le Paris FC prépare un mercato de folie !

Promu en Ligue 1, le Paris FC occupe actuellement la 12ème place du championnat. Battu ce dimanche par le LOSC, le club parisien peine à trouver son rythme de croisière. La course au maintien est donc encore loin d'être fini et le PFC pourrait alors profiter du mercato hivernal pour s'améliorer. Ça s'annonce d'ailleurs animé à Paris en janvier.
Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Ce sera donc l'occasion pour les clubs d'apporter quelques retouches à leur effectif. Le Paris FC devrait d'ailleurs profiter de cette fenêtre pour injecter du sang neuf. A quoi faut-il alors s'attendre avec le PFC ? Daniel Riolo a annoncé la couleur pour le futur recrutement parisien.
« Il faut deux joueurs offensifs et un joueur défensif »
« Je sais qu’ils vont mettre la thune pour le mercato de janvier, mais vu comme ils se sont trompés… Bon, entre-temps la personne qui gérait le recrutement n’est plus là, maintenant c’est Neppe qui a pris les choses en main, là il faut deux joueurs offensifs et un joueur défensif », a balancé Daniel Riolo au micro de l'After Foot.
Quelles pistes pour le PFC ?
La question est donc maintenant de savoir quels seront les joueurs recrutés par le Paris FC en janvier. Alors qu'on voit déjà plusieurs noms circuler, le10sport.com avait fait un point dernièrement. Ainsi, selon nos informations, il n'y a pour le moment rien de concret entre le PFC et N'Golo Kanté. En revanche, pour ce qui est de Lucas Stassin, des émissaires sont partis voir l'attaquant de l'ASSE. A suivre...