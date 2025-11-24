«Ils vont mettre la thune» : Le Paris FC prépare un mercato de folie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Promu en Ligue 1, le Paris FC occupe actuellement la 12ème place du championnat. Battu ce dimanche par le LOSC, le club parisien peine à trouver son rythme de croisière. La course au maintien est donc encore loin d'être fini et le PFC pourrait alors profiter du mercato hivernal pour s'améliorer. Ça s'annonce d'ailleurs animé à Paris en janvier.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Ce sera donc l'occasion pour les clubs d'apporter quelques retouches à leur effectif. Le Paris FC devrait d'ailleurs profiter de cette fenêtre pour injecter du sang neuf. A quoi faut-il alors s'attendre avec le PFC ? Daniel Riolo a annoncé la couleur pour le futur recrutement parisien.

« Il faut deux joueurs offensifs et un joueur défensif » « Je sais qu’ils vont mettre la thune pour le mercato de janvier, mais vu comme ils se sont trompés… Bon, entre-temps la personne qui gérait le recrutement n’est plus là, maintenant c’est Neppe qui a pris les choses en main, là il faut deux joueurs offensifs et un joueur défensif », a balancé Daniel Riolo au micro de l'After Foot.