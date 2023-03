Ils sont résignés, Zidane a carte blanche pour son retour

La rédaction

L’avenir de Zinedine Zidane reste toujours très flou. L’ancien entraîneur du Real Madrid a vu Didier Deschamps être prolongé à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026, lui qui était annoncé comme son potentiel successeur. Courtisé par le PSG, le Ballon d’Or 1998 l’est également par le Real Madrid, qui devrait vraisemblablement se retrouver orphelin de Carlo Ancelotti dès la saison prochaine.

Il y a quelque temps, une bombe était lâchée par ESPN . Cette dernière révélait que la fédération brésilienne de football avait proposé un contrat à l’actuel entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, afin que ce dernier prenne la tête de la Seleção . Si le tacticien italien a rapidement démenti ces informations, le média ibérique Relevo révèle une information capitale dans l’avenir de ce dernier, ce qui laisse planer le doute sur un possible retour de Zidane chez les Merengue .

Le vestiaire du Real Madrid déjà au courant du départ d’Ancelotti

Selon Relevo , les dernières prestations décevantes du Real Madrid, notamment lors du Clasico face à Barcelone ce jeudi (défaite 0-1 à domicile), possèdent une explication. Certains joueurs dont Vinicius Jr ou encore Rodrygo Goes s’amusent des rumeurs de départ de l’Italien, mais cela va encore plus loin. Le possible départ de Carlo Ancelotti vers la sélection brésilienne, crée des tensions chez les joueurs, qui osent de plus en plus monter au créneau lorsque l’entraîneur les remplace par exemple.

Vers un retour de Zinedine Zidane au Real ?

Le vestiaire madrilène, qui sait d’ores et déjà que sauf retournement de situation, un nouvel entraîneur arrivera l’été prochain, semble perturbé. Si Zinédine Zidane est l’un des noms cochés par le Real en remplacement d’Ancelotti, Raul ou encore Thomas Tuchel sont dans les petits papiers de Florentino Perez. Affaire à suivre, mais il semblerait qu'une nouvelle ère pourrait être initiée au Real Madrid à la fin de la saison…