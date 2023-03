Il insulte une star du Real Madrid de «fils de pu**» en plein Classico

La rédaction

Les Classico entre le Real Madrid et Barcelone sont souvent le théâtre d’altercations entre les joueurs. Ce jeudi soir, lors de la victoire des Blaugrana au Santiago Bernabeu en demi-finale aller de Coupe du Roi (0-1), plusieurs moments de tension ont été observés, notamment entre Gavi et Vinicius Jr.

Un seul but dans un Classico morose… Effectivement ce n’était pas la fête du football ce jeudi au Bernabeu lors de la victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid. Rien n’est encore joué dans cette demi-finale de Coupe du Roi puisque le match retour aura lieu le 5 avril prochain, au Camp Nou. Un match où la Casa Blanca sera forcée de garder son sang-froid tout en étant meilleure offensivement.

Un match âpre

Si le niveau de jeu n’était pas au rendez-vous dans ce Classico, c’est parce que le match s’est joué à l’intensité physique et à la provocation. À plusieurs reprises, Gavi et Vinicius Junior ont perdu leurs nerfs à la limite du raisonnable, avec des bousculades, des intimidations physiques et surtout des mots sanctionnables.

Gavi insulte Vinicius