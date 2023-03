Benzema enrage à cause de Messi, il se lâche sur les réseaux sociaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devancé par Lionel Messi et Kylian Mbappé au classement du meilleur joueur des Trophées Fifa The Best, Karim Benzema ne digère pas le résultat. L’attaquant du Real Madrid, visiblement amer, multiplie ces dernières heures les publications sur les réseaux sociaux pour évoquer le sacre de l'international argentin du PSG.

Sacré Ballon d’Or il y a quelques mois, Karim Benzema n’a pas obtenu la même réussite lors de la cérémonie des trophées The Best organisée ce lundi à Paris par la Fifa. L’absence de l’attaquant du Real Madrid au dernier Mondial lui a été préjudiciable, terminant à la troisième place du podium derrière Lionel Messi, sacré meilleur joueur de l’année, et Kylian Mbappé. Un classement critiqué après l’année réalisée par le Français, qui est le premier à le souligner.

« Menteur »

Peu après l’annonce de la victoire de Lionel Messi, Karim Benzema s’est fait remarquer sur Instagram , réseau social sur lequel le joueur de 35 ans a l’habitude de s’exprimer, en publiant un célèbre meme en vidéo, dans lequel on entend un homme lâcher : « Menteur, oui toi menteur. Menteur, tu mens. Ouais menteur, un grand menteur . »

J’y suis arrivé seul… pic.twitter.com/93yzxcQtq4 — Karim Benzema (@Benzema) February 28, 2023

Benzema ne digère pas le résultat