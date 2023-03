Benzema pousse un coup de gueule, le Real Madrid prend position

La rédaction

Battu par Lionel Messi et Kylian Mbappé, Karim Benzema a seulement pris la troisième place au classement du meilleur joueur des Trophées FIFA The Best. De quoi faire enrager le principal intéressé ? Carlo Ancelotti a réagi en conférence de presse aux messages amers laissés par son numéro 9 sur les réseaux.

Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du choc en Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone. L’entraîneur des Merengue a donné quelques indices sur son onze de départ mais est également revenu sur les posts Instagram de Karim Benzema.

« Un moment décisif arrive »

A la suite de sa défaite lors du Trophée FIFA The Best lundi soir, l’attaquant madrilène a publié une vidéo où l’influenceur Ritchie s’esclaffe à coup de « Menteur, oui toi t’es un menteur » accompagné de la légende « Bonne nuit » . Un message énigmatique que n’a pas souhaité relever l’entraîneur des Merengue : « Je ne sais pas ce que Karim a fait (sur Instagram, ndlr). Ce qu’il a fait pour nous est là. Il nous a beaucoup aidé. J’espère que nous pourrons également le remercier cette année. Un moment décisif arrive et avoir Karim, c’est être plus proche des titres » .

Incompréhension à Madrid