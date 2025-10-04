«Ils sont partis», l’OM confirme le départ de deux gros joueurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'ils n'entraient plus dans les plans de Roberto De Zerbi, Valentin Rongier et Adrien Rabiot ont quitté l'OM durant le mercato estival pour de nouveaux horizons. Interrogé en conférence de presse vendredi, le coach italien de l'OM confirme avoir effectivement perdu deux éléments majeurs du milieu de terrain, mais se montre malgré tout optimiste pour la suite.

L'OM a fait peau neuve cet été au milieu de terrain avec les arrivées d'Angel Gomes, Arthur Vermeeren ou encore Matt O'Riley, alors que dans le sens inverse, Adrien Rabiot (Milan AC) et Valentin Rongier (Rennes) ont été poussés vers la sortie. Un véritable changement à digérer dans la tactique mise en place par Roberto De Zerbi, d'autant que l'entraîneur italien de l'OM confirme avoir perdu deux éléments importants.

« Ce sont deux très grands joueurs » « Rongier et Rabiot, ce sont deux très grands joueurs, ils ont fait de très grandes choses ici. Ils sont partis donc ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'eux », a confirmé De Zerbi vendredi en conférence de presse au sujet d'Adrien Rabiot et Valentin Rongier. Mais le technicien italien se veut optimiste sur la suite de son projet à l'OM.