«Ils se foutent de sa gu**le», il lâche un message puissant sur l’OM

Hugo Chirossel

Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, Alexis Sanchez a mis tout le monde d’accord à l’OM. Si certains doutaient de son niveau après des dernières saisons plus compliquées à l’Inter Milan, l’attaquant âgé de 34 ans a répondu sur le terrain. La question est maintenant de savoir s’il sera encore là la saison prochaine. L’international chilien souhaiterait notamment une revalorisation salariale, chose qu’il mérite selon Jérôme Rothen.

Vainqueur face à Angers le week-end dernier (3-1), l’OM a une nouvelle fois pu compter sur Alexis Sanchez. Ce dernier a inscrit le premier but de son équipe, son 18e toutes compétitions confondues, et a également délivré une passe décisive pour Dimitri Payet. Une prestation à l’image de sa saison, qui est d’ores et déjà une réussite pour le Chilien, même s’il reste encore trois rencontres à disputer pour les Marseillais et une seconde place au classement à aller chercher.

«Il adore Marseille», l’OM peut rêver pour cette star internationale ! https://t.co/QY7bIaNms6 pic.twitter.com/Oa5fa9Ed9H — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

L’OM et Sanchez vont se rencontrer pour évoquer l'avenir

Comme l’indique RMC Sport , il va bientôt être temps pour l’OM et Alexis Sanchez d’évoquer l’avenir. L’attaquant âgé de 34 ans sera libre en juin prochain, mais bénéficie d’une année supplémentaire en option. Les deux parties avaient prévu de se rencontrer à la fin de la saison et l’échéance se rapproche de plus en plus. Si Alexis Sanchez est très content à Marseille, il pourrait tout de même demander une revalorisation salariale afin de poursuivre son aventure avec l’OM, bien que ce ne soit pas sa préoccupation première. Une demande légitime estime Jérôme Rothen, au vu de ses prestations cette saison. D'après lui, si les dirigeants marseillais ne lui accordent pas, cela serait un manque de respect envers le Chilien.

« S’il ne l’obtient pas, ça veut dire qu’ils se foutent de sa gueule »