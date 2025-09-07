«Ils ne m'ont pas pris au sérieux», le PSG rate une star et lâche 70M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Seule et unique recrue du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia a certes coûté 70M€ aux dirigeants du PSG, mais son impact sportif a été quasiment immédiat. Titulaire indiscutable dans l'équipe de Luis Enrique, Kvaratskhelia aurait pu arriver bien plus tôt à Paris si Willy Sagnol avait été écouté...

Le Paris Saint-Germain a-t-il raté le train ? Avant de s'engager en faveur du Napoli en provenance du Dinamo Batoumi, Khvicha Kvaratskhelia a été proposé à diverses directions de clubs de Ligue 1. Et ce, par l'intermédiaire du sélectionneur de la Géorgie en personne : Willy Sagnol. L'espace de quelques mois, lui qui avait pris les fonctions de sélectionneur en 2021, l'ancien international français aurait démarché quelques pensionnaires de l'élite du football français afin de les inciter à miser sur l'ailier gauche ambidextre qui portait déjà les espoirs de la Géorgie.

«Quel était le club qui m'avait écouté ? Nice» A présent âgé de 24 ans, Khvicha Kvaratskhelia est devenu depuis son transfert au PSG en janvier dernier un incontournable du onze de départ de Luis Enrique ainsi qu'un grand artisan au sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 31 mai contre l'Inter. Mais à l'époque, soit à l'été 2022, il se pourrait bien que les dirigeants parisiens aient fait partie des clubs n'ayant pas cru en les propos de Willy Sagnol. « Quand je m'étais permis il y a trois ans en arrière de parler de Khvicha, de Kvara aux clubs français. A part un club, tout le monde m'avait un petit peu... pas ris au nez, mais pas pris au sérieux. Quel était le club qui m'avait écouté ? Nice. C'était Julien Fournier à l'époque, qui lui était intéressé et avait aussi discuté avec le joueur et l'agent ».