« Ils m’ont fait passer pour un joueur qui foutait la m**** », l’ASSE se fait démolir

Au début du mois de décembre, Yvann Maçon quittait l'ASSE pour rejoindre le Paris FC. Un peu plus d'un mois après son arrivée dans la capitale, le joueur a justifié son départ du club stéphanois. Avec une totale transparence, l'arrière droit a évoqué ses blessures et ne s'est pas privé de critiquer l'attitude de sa direction, mais aussi des supporters.

Présent à l'ASSE depuis 2020, Yvann Maçon a fait le choix de rejoindre le Paris FC sous la forme d'un prêt. Présent dans la capitale depuis le début du mois de décembre, l'arrière droit ne regrette aucunement son choix. Dans un entretien au Parisien , Maçon a réglé ses comptes avec l'ASSE.

« Il était nécessaire de quitter Saint-Étienne »

« Saint-Étienne a voulu me garder en L2. Mais ensuite, on m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. J’ai, certes joué (12 matchs, 3 buts), mais j’ai aussi subi des mises à l’écart, à mon sens, injustifiées. Pour moi, il était nécessaire de quitter Saint-Étienne » a-t-il déclaré, avant de s'en prendre aussi aux supporters stéphanois.

« J’étais un peu le bouc-émissaire »