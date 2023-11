Ils balancent, l’OM s’est trompé pour ce transfert !

Thomas Bourseau

Le contrat d’Alexis Sanchez arrivait à expiration en juin dernier, mais l’OM n’a pas rallongé son bail. Résultat ? Le Chilien a quitté le club phocéen et a retrouvé l’Inter. Des anciens de l’Olympique de Marseille ne comprennent pas comment les dirigeants ont pu laisser filer le polyvalent attaquant de l’OM.

Alexis Sanchez n’aura fait qu’une seule pige à l’OM. Malgré ses performances avec le club phocéen, le Chilien n’a pas été prolongé par la direction de l’Olympique de Marseille et a donc plié bagage en tant qu’agent libre à la dernière intersaison.

«Alexis Sanchez voulait rester à l’OM»

Sur les ondes de RMC lundi, Jérôme Rothen a confié pendant son émission Rothen s’enflamme qu’Alexis Sanchez avait réclamé une grosse prime à la signature en plus d’un salaire doublé financièrement parlant. Un point que Florent Germain, journaliste de RMC , a démenti selon ses informations. « Alexis Sanchez voulait rester à l’OM. Il a fait un peu fait traîner les choses au début. A force de faire traîner les choses, la piste Aubameyang est arrivée. Et une fois que l’OM a senti que c’était possible pour Aubameyang... Ils ont ensuite invoqué des raisons tactiques et techniques avec Marcelino ».

OM : Ses grands débuts plombés par des incidents https://t.co/3qG51CTIbZ pic.twitter.com/eFnQY07VkD — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«Il était indispensable»

Ex-entraîneur de l’OM à trois reprises à la fin des années 80 et milieu des années 90, Gérard Gili a souligné le manque dans divers domaines du jeu de l’OM de par l’absence d’Alexis Sanchez à La Provence . « Il était très utile dans la phase de préparation, son jeu sans ballon permettait aux autres d’utiliser les espaces, il permettait aux équipiers de jouer, faisait reculer la défense adverse, créait des espaces… C’était un véritable point d’appui très intelligent dans ses remises, dans la protection et la conservation du ballon. Il était indispensable ».

«On ne comprend pas pourquoi les dirigeants marseillais n’ont pas conservé un tel joueur»