À l’étranger, un joueur de Thierry Henry met le feu au mercato !

Thomas Bourseau

Et si Rayan Cherki venait à quitter l’OL, son club formateur en 2024 ? Sous contrat jusqu’à l’été 2025, Cherki serait susceptible de témoigner d’une offensive de Manchester United ou de Newcastle à en croire la presse anglaise. D’autant plus que Fabio Grosso, son entraîneur, ne semble pas compter pas sur lui…

Rayan Cherki est au placard à l’OL. N’entrant visiblement pas dans les plans de Fabio Grosso, l’international espoir français sous les ordres de Thierry Henry doit se contenter de minutes à Lyon. Alors qu’il n’avait même pas été retenu dans le groupe de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais au cours de l’Olympico qui a finalement été annulé, le milieu offensif du club rhodanien n’a disposé que d’une demi-heure lors du nul concédé par l’OL face à Metz dimanche dernier (1-1).

«Je suis sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent le recruter»

De quoi relancer l’avenir de Rayan Cherki ? Du haut de ses 20 ans, le joueur formé à l’OL aurait la cote sur le marché des transferts bien que Chelsea ne soit finalement pas sur les rangs à en croire le journaliste Fabrizio Romano pour CaughtOffside .



« Il est certain que ce n'est pas un moment facile pour lui à Lyon, c'est aussi compréhensible d'être dans une situation tendue quand les choses ne marchent pas... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent le recruter au cas où il serait disponible. Je ne sais pas pourquoi il y a eu tant de rumeurs sur Cherki et Chelsea, mais ils ont toujours eu des plans différents et c'était une raison tactique ».

Catastrophe pour l’OL, Riolo craint le pire https://t.co/XUCsJrFXgP pic.twitter.com/B7EtFkwV56 — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Manchester United et Newcastle veulent Cherki «la star en devenir»