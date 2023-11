Le PSG écœure un grand club sur le mercato et boucle un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été pour environ 50M€, Ousmane Dembélé a débarqué au PSG après avoir passé six saisons au FC Barcelone où il avait prolongé en 2022. D’ailleurs, l’ailier français reconnaît qu’il n’avait pas prévu de quitter la Catalogne. Mais l’intérêt du PSG a tout changé. C’était le seul club capable de lui faire revoir ses plans.

Durant le précédent mercato estival, le PSG a largement remanié son secteur offensif, en lâchant notamment 50M€ pour le transfert d'Ousmane Dembélé. L'ancien du FC Barcelone raconte que c'est notamment le forcing de Nasser Al-Khelaïfi qui a fait la différence.

Al-Khelaïfi a tout changé pour Dembélé...

« Le PSG et le président (Nasser al-Khelaïfi) étaient intéressés depuis bien longtemps. Déjà, quand j'étais à Dortmund (2016-2017), on a commencé à avoir les premiers contacts. À ce moment-là, mon objectif était de jouer pour Barcelone. Il y a eu des contacts en 2019 aussi, puis cet été. Le président a encore montré qu'il voulait vraiment me faire signer. J'ai parlé ensuite avec le coach et Luis Campos. Le projet m'a tout de suite plu », confie le numéro 10 du PSG dans une interview accordée à L’EQUIPE , avant de confirmer que son projet initial était de rester au FC Barcelone.

... qui prévoyait de rester au Barça