Mbappé : Le PSG répond au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, le Real Madrid publiait un communiqué afin de répondre aux rumeurs insistantes évoquant un accord avec Kylian Mbappé. Le club merengue a ainsi voulu démentir toute négociation avec l’attaquant du PSG. Un communiqué qui grandement fait parler, mais que Nasser Al-Khelaïfi n’a visiblement pas lu.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. A priori, deux principales options s'offrent à lui à savoir prolonger son contrat avec le club parisien, ou s'engager libre avec le Real Madrid. Et ces derniers jours, vu d'Espagne, c'est la seconde option qui prenait de l'ampleur. Plusieurs médias évoquaient même un accord sur les bases d'un salaire colossal. Ce que le Real Madrid s'est empressé de démentir par le biais d'un communiqué.

Le PSG a vécu un moment difficile, ce joueur balance https://t.co/hgfjISCj72 pic.twitter.com/2HCJZDlaxJ — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Le Real Madrid sort du silence pour Mbappé

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », pouvait-on lire dans ce communiqué, que Nasser Al-Khelaïfi n’a visiblement pas lu.

Al-Khelaïfi répond !