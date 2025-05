«Il y avait l’OM», son transfert capote !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé à Toulouse, Amine Adli a pris la direction du Bayer Leverkusen à l’été 2021, dans le cadre d’un transfert estimé à 7,5M€. Mais l’international marocain aurait aimé rester en France et en ce sens, avait été en discussion avec l’OM. L’attaquant âgé de 25 ans avait même eu une « très bonne accroche » avec le club marseillais et son président Pablo Longoria, avant de finalement filer en Bundesliga.

Après avoir aidé Toulouse à remonter en Ligue 1 et avoir été élu meilleur joueur de Ligue 2, Amine Adli (25 ans) quittait la France à l’été 2021. L'international marocain (15 sélections) avait alors pris la direction de l’Allemagne et s’était engagé avec le Bayer Leverkusen, où il était encore sous contrat jusqu'en juin 2028, mais aurait aimé évoluer en Ligue 1.

« J’aurais aimé rester en Ligue 1 » « Je parlais avec des clubs de Ligue 1. J’étais encore jeune, j’aurais aimé rester en Ligue 1. Mais dans les discussions avec les clubs… C’était pas concret ? C’était concret, mais la différence avec les clubs étrangers avec qui j’ai parlé, que ce soit des clubs de Serie A, de Premier League, allemands, ils nous parlaient en mode : “t'es un joueur de Ligue 2, tu vas venir et on va tout faire pour te faire jouer, on croit en toi.” Alors que quand je parlais avec des clubs de Ligue 1, ils disaient : “tu viens de Ligue 2, il va te falloir du temps.” T’as ce statut de joueur de Ligue 2 qui arrive », a confié Amine Adli, dans un entretien accordé à Instant Foot.