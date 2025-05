«Un joueur très important» a choisi l’OM pour la saison prochaine ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Valentin Rongier va devoir trancher pour son avenir. Alors que le Stade Rennais serait intéressé en cas de départ de l’OM, le milieu de 30 ans privilégierait toujours un avenir du côté du Vélodrome à condition de s’y retrouver sur le plan financier. Reste à trouver un accord pour sa prolongation...

Alors qu’il s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, Valentin Rongier voit son avenir s’écrire en pointillé. Des discussions auraient déjà eu lieu entre l’OM et le joueur le plus ancien du vestiaire, mais pour l’heure, un accord semble encore loin de voir le jour. Selon Foot Mercato, Rongier souhaiterait disposer d’émoluments semblables à ceux d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, soit environ 500 000€ par mois.

Rongier privilégie l’OM pour son avenir Ce mercredi, L’Équipe confirme dans ses colonnes que la situation de Valentin Rongier est surveillée de près en Ligue 1, puisque le Stade Rennais serait venu aux renseignements. Mais à en croire le quotidien sportif, le milieu de 30 ans privilégie un avenir dans la cité phocéenne.