«Il voulait arrêter», il fait une grosse révélation sur Cristiano Ronaldo !

Désormais âgé de 39 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas encore prêt à arrêter sa carrière et l’a de nouveau fait savoir récemment. Mais dans un premier temps, le quintuple Ballon d’Or avait l’intention de raccrocher les crampons bien plus tôt. C’est ce qu’a révélé son ancien coéquipier en sélection portugaise, Costinha.

La retraite, ce n’est pas tout de suite pour Cristiano Ronaldo. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, le Portugais avait réaffirmé son intention de poursuivre sa carrière encore quelque temps. À propos du moment où il décidera de dire stop, le quintuple Ballon d’Or a assuré que ce serait « une décision très personnelle pour moi et qui ne sera pas très difficile à prendre. »

« Il avait dit qu'il voulait arrêter le football à 30 ans »

Mais selon Costinha, Cristiano Ronaldo voulait dans un premier temps mettre un terme à sa carrière beaucoup plus tôt. « Il a fait ses débuts contre le Kazakhstan en 2003. La seule chose que j'ai trouvée étrange à l'époque, c'est qu'il avait dit qu'il voulait arrêter le football à 30 ans. Mais on se rendait vite compte que ce n'était pas possible, tant il était parfait dans toutes les situations », a déclaré l’ancien joueur de l’AS Monaco, dans un entretien accordé à ESPN Brasil.

« Dix ans ont passé et il joue toujours aussi bien »

« Il m'a dit: “Costa, je vais jouer jusqu'à 30 ans et ensuite je ferai quelque chose de différent”. Je me suis dit: “C'est très difficile que cela t'arrive, à cause de ta personnalité”. Dix ans ont passé (depuis ses 30 ans) et il joue toujours aussi bien », a ajouté Costinha. L’ancien coéquipier en sélection de Cristiano Ronaldo estime que ce dernier pourrait réussir à atteindre son objectif des 1 000 buts en carrière : « Cela dépend de ce qui se passera à l'avenir, s'il veut continuer à jouer. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Maintenant, s'il en a l'occasion, il essaiera de le faire, je n'ai aucun doute là-dessus. »