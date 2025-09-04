«Il veut quitter l’OM» : Un gros départ est déjà programmé !

Arrivé il y a cinq ans en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi pourrait bientôt arriver au terme de son aventure à l’OM. S’il a finalement décidé de rester, l’international argentin a tout de même pensé à un départ, mais veut quitter le club « par la grande porte ».
Bien qu’il réalise un très mauvais début de saison et soit aujourd’hui au cœur des critiques, Leonardo Balerdi conserve malgré tout la confiance de l’OM et de Roberto De Zerbi, comme l’a expliqué le journaliste Florent Germain. Un joueur que les dirigeants marseillais voulaient absolument conserver cet été, même en cas d’offre de 35-40M€.
« Même à 35-40 millions d’euros », l’OM n’aurait pas laissé partir Balerdi cet été
« C‘est l’OM qui a voulu faire de Balerdi ce taulier-là. Les dirigeants nous disaient cet été que même à 35-40 millions d’euros, véridique, on nous a dit ça, ils ne laisseraient absolument pas partir Leonardo Balerdi », a indiqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Il dit qu’il veut quitter l’OM par la grande porte »
Leonardo Balerdi a tout de même réfléchi à son avenir et si un départ ne s’est pas fait cet été, il pourrait bientôt quitter l’OM, où il est arrivé il y a maintenant cinq ans : « Ça a fait débat chez lui également avec son entourage, “est-ce que c’est le moment de partir ? Est-ce que je dois rester ?” Il a décidé de rester pour la Ligue des champions. Il dit qu’il veut quitter l’OM par la grande porte donc il a un vrai défi aussi personnel cette saison à l’OM. En tout cas, les coachs qui se sont succédé, Tudor, Sampaoli, Villas-Boas un petit peu moins, mais également désormais Roberto De Zerbi, en font malgré tout un titulaire, même un capitaine. Et il a un avantage, c’est que De Zerbi déteste avoir deux gauchers dans l’axe de la défense. Il veut toujours un gaucher et un droitier. Donc par rapport à Aguerd et Medina, finalement il est en concurrence surtout avec Benjamin Pavard qui lui peut jouer latéral droit. »