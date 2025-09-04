«Il veut quitter l’OM» : Un gros départ est déjà programmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a cinq ans en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi pourrait bientôt arriver au terme de son aventure à l’OM. S’il a finalement décidé de rester, l’international argentin a tout de même pensé à un départ, mais veut quitter le club « par la grande porte ».

Bien qu’il réalise un très mauvais début de saison et soit aujourd’hui au cœur des critiques, Leonardo Balerdi conserve malgré tout la confiance de l’OM et de Roberto De Zerbi, comme l’a expliqué le journaliste Florent Germain. Un joueur que les dirigeants marseillais voulaient absolument conserver cet été, même en cas d’offre de 35-40M€.

« Même à 35-40 millions d’euros », l’OM n’aurait pas laissé partir Balerdi cet été « C‘est l’OM qui a voulu faire de Balerdi ce taulier-là. Les dirigeants nous disaient cet été que même à 35-40 millions d’euros, véridique, on nous a dit ça, ils ne laisseraient absolument pas partir Leonardo Balerdi », a indiqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.