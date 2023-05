Il veut éjecter Neymar du PSG, c’en est trop !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que les groupes de supporters du PSG qui se sont regroupés devant chez Neymar pour réclamer son départ, Jérôme Rothen estime que le numéro 10 brésilien n’a plus rien à faire au Parc des Princes. L’ancien milieu offensif du PSG condamne toutefois les insultes à l’encontre du joueur.

Le PSG vit une semaine très agitée sur le plan extrasportif ! Entre la sanction infligée à Lionel Messi pour son voyage non autorisé en Arabie Saoudite et les différentes manifestations de supporters, devant la siège de la Factory ainsi qu’au domicile de Neymar, l’ambiance n’est pas à la sérénité. Et Jérôme Rothen, ancienne figure du PSG du début des années 2000, affiche un avis partagé sur le cas Neymar.

PSG : Neymar insulté, Galtier n’en revient pas https://t.co/3kIa5FCGzH pic.twitter.com/uqrfsEZIcJ — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

« Il faut qu’il parte »

Sur RMC Sport, il milite en faveur d’un départ de l’attaquant brésilien le plus rapidement possible et s’explique : « Avec tout ce qu'il se passe ces derniers temps, il faut que Neymar parte. C'est allé trop loin et aujourd'hui tu vois que les supporters du PSG, les amoureux du PSG, et même moi en tant qu'amoureux du club, constatent beaucoup trop de manques et il y a un ras-le-bol. Ils l'ont montré et ils continueront de le montrer », estime Rothen.

« Je ne suis pas pour les insultes »