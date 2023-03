«Il va te planter» : Divorce annoncé entre Neymar et le PSG

Axel Cornic

La blessure de Neymar, qui est forfait pour le restant de la saison, semble être un tournant dans son histoire avec le Paris Saint-Germain. Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, le Brésilien semble plus que jamais persona non grata au sein du club parisien, avec les propriétaires qui semblent vouloir concentrer tous leurs efforts afin de construire une équipe autour de Kylian Mbappé.

Neymar a animé les débats depuis le début de l’année 2023 et un retour de la Coupe du monde assez compliqué. Le Brésilien a été très décevant sous les couleurs du PSG et ce n’est pas la récente élimination en Ligue des Champions ainsi que sa blessure, qui vont changer les choses.

Ça va bouger pour Neymar et Messi, le PSG rêve d’une nouvelle star https://t.co/BC6ng03rrg pic.twitter.com/aQKp9NcAe1 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

« Il faut dire la vérité, pas grand monde veut de ce joueur »

Dans le podcast dédié au PSG diffusé sur les réseaux de RMC Sport , Daniel Riolo a livré un terrible constat sur la situation de Neymar, qui pourrait être poussé vers la sortie cet été... mais qui ne semble pas avoir la cote sur le marché. « Il faut dire la vérité, pas grand monde veut de ce joueur. A part pour le prestige, mais encore... il n’y en a plus trop à l’avoir » a expliqué l’éditorialiste de RMC Sport . « C’est normal s’il pense ça, parce qu’il n’y a pas une aussi bonne soupe ailleurs. Après tout il a un contrat, il va vouloir l’honorer ».

« Tant que Neymar sera là, tu ne pourras pas progresser »