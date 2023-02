«Il va réussir», le transfert historique de l’OM fait déjà rêver

Arnaud De Kanel

L'Olympique de Marseille a réalisé un mercato exceptionnel, ponctué d'une signature record avec l'arrivée de Vitinha. Arrivé pour 32M€ en provenance de Braga, l'attaquant portugais est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen. Un ancien de la maison a dressé le portrait de Vitinha et assure qu'il n'échouera pas à l'OM.

Dimitri Payet a été dépassé, c'est désormais Vitinha (32M€) qui est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Le jeune attaquant a effectué ses premiers pas face à l'OGC Nice et n'a pas été à son avantage. Avec le coût que représente son transfert, certains se demandent s'il s'imposera à Marseille. Pour Rolando, cela ne fait aucun doute.

«Je pense qu’il va réussir à Marseille»

Ancien joueur de l'OM et ancien coéquipier en club de Vitinha, Rolando a commenté l'arrivée de son compatriote à Marseille. « En tant qu’homme, je peux vous dire que l’OM ne s’est pas trompé. Je veux démarrer par là, je le connais, c'est un gamin, mais je l’ai bien aimé. Je l’ai côtoyé pendant deux ans et c’est un bon mec et un grand monsieur. Le joueur a une très bonne capacité de frappe. Il a beaucoup appris pendant son temps à Braga parce qu’il n’est pas passé par de grands centres de formation. Athlétiquement, il est très fort et c’est un joueur comme aiment les supporters de Marseille, qui mouille le maillot et ne s’arrête jamais, il donne tout et je pense qu’il va réussir à Marseille », a confié le héros de la demi-finale retour face à Salzbourg pour l'After Foot sur RMC .

«Il devrait avoir besoin d’un peu de temps»