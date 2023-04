«Il va réussir ailleurs» : Départ en vue, une catastrophe attend le PSG

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG l'été dernier, Hugo Ekitike ne s'est pas imposé dans la capitale. Depuis quelques semaines, il vit d'ailleurs un calvaire puisque Christophe Galtier ne fait plus appel à ses services. D'ailleurs, l'attaquant de 20 ans est annoncé sur le départ ces derniers temps. Et certains estiment qu'il a encore les qualités pour réussir autre part qu'au PSG.

Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, Hugo Ekitike a rejoint le PSG l’été dernier. Le jeune attaquant débarquait dans la capitale avec le profil de joueur d’avenir, voué à progresser aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais finalement, tout ne s’est pas passé exactement comme prévu pour le crack rémois.

Le PSG programme une réunion au sommet, un transfert se confirme https://t.co/5vk7hL7TJ7 pic.twitter.com/NXtToeYhCC — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Ekitike n'a plus de temps de jeu au PSG

En effet, Hugo Ekitike peine à convaincre depuis son arrivée. Si l’option d’achat devrait devenir obligatoire en fin de saison, l’attaquant n’affiche pas des performances éblouissantes. Alors que le PSG songerait à s’en débarrasser dès cet été, Hugo Ekitike n’a plus vraiment de temps de jeu. Christophe Galtier ne l’a plus utilisé depuis le 2 avril dernier, et la défaite contre l’OL (0-1).

«Les qualités, il les a»