PSG : Le nouveau coup de gueule de Galtier

Arnaud De Kanel

Victorieux à Angers vendredi soir, le PSG a fait un pas de plus vers le titre de champion de France. Encore une fois, tout n'a pas été brillant. Les Parisiens ont encaissé un but dans les derniers instants face à une très faible équipe angevine. Christophe Galtier n'a pas apprécié le relâchement de ses joueurs et il l'a fait savoir.

Le PSG s'en est une nouvelle fois remis à Kylian Mbappé pour l'emporter. L'attaquant parisien a marqué un doublé qui a soulagé ses partenaires. Avec une avance de deux buts à la pause sur la pelouse de la lanterne rouge, les hommes de Christophe Galtier pensaient certainement que l'affaire était pliée, mais non. Sada Thioub a réduit la marque et a laissé parcourir quelques frissons dans les rangs parisiens. Ce n'est pas la première fois que le PSG se relâche de la sorte. Remonté, Christophe Galtier a fustigé l'attitude de ses joueurs.

«On doit montrer un autre visage»

« C'est évidemment important de l'emporter. On a été sérieux et efficaces en première période. En deuxième, comme contre Lens, un relâchement total, on n'a fait que pousser le ballon. Il y a de la frustration. Certes on l'emporte et on est en tête du championnat. Mais quand on est le PSG, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu'une période. D'où ça vient? Y a-t-il aussi de la fatigue et de l'usure sur une longue saison? Peut-être. On en a parlé, est-ce le fait de mener 2-0 rapidement... mais on doit montrer un autre visage », a déploré le coach parisien au micro de Prime Vidéo . La pilule n'était pas encore passée en conférence de presse.

«Je n'ai pas aimé la deuxième période»