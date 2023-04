Scandale Galtier : Deux joueurs sur le point de tout balancer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Englué dans un scandale raciste lié à un comportement discriminatoire avec les joueurs musulmans lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice la saison passée, Christophe Galtier vit une période délicate. Une enquête judiciaire est en cours, et l’entraîneur du PSG n’est peut-être pas au bout de ses peines puisque deux joueurs niçois comptent prendre la parole prochainement pour dénoncer ses agissements.

À en croire les dernières tendances, Christophe Galtier devait terminer la saison sur le banc du PSG et même être maintenu l'an prochain comme le10sport.com vous l'a révélé. Une aubaine pour l'entraîneur parisien, malgré sa campagne décevante en Ligue des Champions, ainsi qu'un autre facteur qui ne joue pas en sa faveur : les accusations de racisme dont il fait l’objet et sa supposée attitude déplacée envers les joueurs musulmans l’an passé, lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice. Un mail de Julien Fournier, l’ancien directeur sportif des Aiglons, a été révélé dans la presse et détaille d’un comportement discriminatoire de Galtier à l’égard des joueurs pratiquant le ramadan. Un enquête est d’ailleurs en cours afin de démêler le vrai du faux dans ce dossier.

Galtier annonce la couleur, le PSG va mettre le feu au mercato https://t.co/uNR8YThbGu pic.twitter.com/BlrsO426Q7 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« Personne n’a le droit de parler au PSG »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a de nouveau évoqué ce scandale autour de Christophe Galtier : « Si on confirme que le mail existe, ça veut dire que des gens aux clubs étaient au courant, ce qui peut être un gros problème pour INEOS, une boîte mondiale. Jusqu'à ce qu'il ne dise pas le contraire, je vais avoir du mal à croire que Jean-Pierre Rivère n'était pas au courant », indique l’éditorialiste, qui révèle par ailleurs que les joueurs du PSG ont reçu une consigne très claire à ce sujet : « Au PSG, personne n'a le droit de parler de l'affaire, c'est interdit. C'est même à un ordre ! ».

« Des joueurs sont à deux doigts de parler »